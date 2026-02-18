FOTO-VIDEO: Ploieștiul, sub zăpadă după 12 ore de ninsoare. Se circulă în condiții de iarnă

Ploieștiul s-a trezit, în această dimineață, sub un strat consistent de zăpadă, după ce în ultimele 12 ore a nins abundent.

La ora 8:00, circulația în oraș se desfășura în condiții de iarnă, pe carosabil fiind depus un strat de zăpadă frământată. Drumarii au intervenit pe principalele artere de circulație, însă acțiunile au fost doar parțiale, iar traficul se desfășoară cu dificultate.

Pe străzile laterale, intervențiile au fost reduse sau inexistente, potrivit sesizărilor primite din partea cititorilor. În multe zone, zăpada acumulată face deplasarea dificilă atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

Trotuarele sunt, în mare parte, impracticabile, astfel că numeroși pietoni sunt nevoiți să circule pe carosabil, cu riscurile aferente.

Probleme sunt și în stațiile TCE, unde autobuzele intră și ies cu dificultate din cauza zăpezii acumulate.

