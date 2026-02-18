- Publicitate -
Lista drumurilor închise în țară din cauza ninsorilor și a viscolului

Ștefan Vlăsceanu
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că miercuri dimineață mai multe drumuri din centrul, sudul și estul țării, sunt închise din cauza ninsorilor abundente și a viscolului. 

De afectate de restricții sunt și drumuri din Prahova

Lista drumurilor închise: 

  • Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș –  km. 106 Pitești, județul Argeș și  115 Pitești, județul Argeș;
  • Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 București – km. 68, Bărcănești, județul Prahova;
  • A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 Dumbrava, județul Prahova – km. 193 Adjud, județul Prahova;
  • A0 Centura București, km. 22-39, între Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

Restricții de tonaj > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:

  • calea 1, tronsonul kilometric 10 – 105, București-Dragalina, județul Călărași;
  • calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

  • DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;
  • DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

  • DN 22, limită cu jud. BZ – Gradiștea;
  • DN 2B, între loc. Surdila Greci – limita cu jud. Buzău.

Județul Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

  • Județul Vrancea: DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

  • DN2C Costesti-Padina;

Județul Ialomița:

  • DN 2 C,  Slobozia/limita cu jud. Buzău

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

  • DN2, între loc. Spătaru – Căldărușanca.

Județul Ialomița:

  • DN 2 Urziceni/limita Ilfov;
  • DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

Județul Ilfov:

  • DN2 Afumați – limita cu jud. Ialomița.

