Peste 3.500 de misiuni și sute de percheziții: Bilanțul activității Jandarmeriei Mobile Ploiești

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești a prezentat bilanțul activității pentru anul 2025, an în care unitatea a marcat și 35 de ani de la înființarea Batalionului 64 Jandarmi Mobil, structură al cărei continuator este.

Datele au fost făcute publice luni, 17 februarie, de comandantul unității, colonel Florin-Valentin Cadioglu, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit acestuia, efectivele grupării au participat anul trecut la peste 3.500 de misiuni, alături de structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și alte instituții, în zona de responsabilitate care cuprinde sudul țării, municipiul București și județele Prahova, Buzău, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov, dar și în afara acesteia.

Intervenții la evenimente și acțiuni operative

Jandarmii au asigurat măsuri de ordine publică la peste 495 de manifestări, în creștere față de anul anterior, între care:

117 competiții sportive, inclusiv meciuri de fotbal interne și internaționale;

97 manifestări culturale, artistice sau religioase, unele cu peste 10.000 de participanți;

25 de misiuni legate de desfășurarea alegerilor în mai multe județe și în București;

35 de manifestații publice;

221 de misiuni în zone aglomerate sau la obiective sensibile, în contextul măsurilor de prevenire antiteroristă.

Pe linia intervențiilor operative, au fost derulate 869 de acțiuni, majoritatea în zone cu risc criminogen ridicat:

561 intervenții la sesizări prin 112;

308 intervenții la solicitări directe ale cetățenilor.

Misiuni de ordine publică și percheziții

Prevenirea și combaterea faptelor antisociale s-a realizat prin 2.138 de misiuni, dintre care:

1.275 misiuni pentru menținerea ordinii publice;

490 filtre, razii și descinderi;

146 acțiuni speciale, în cadrul cărora jandarmii au participat la 477 de percheziții domiciliare;

157 mandate de aducere puse în aplicare;

70 de acțiuni în domenii precum control silvic, sanitar-veterinar sau protecția mediului.

În urma acestor activități, au fost sesizate organele judiciare pentru 137 de fapte penale, comise de 139 de persoane — valori în creștere față de 2024.

De asemenea, au fost constatate și sancționate aproape 1.300 de contravenții, iar amenzile aplicate au totalizat 302.330 de lei, aproape dublu comparativ cu anul precedent.

Prevenire, campanii și pregătire

Unitatea a desfășurat cinci campanii de informare, însumând 204 acțiuni de prevenire în școli, spații publice aglomerate și la manifestări cu public numeros.

În paralel, personalul a participat la programe de pregătire pentru îmbunătățirea capacității de intervenție și comunicare, iar logistica misiunilor a fost menținută la un nivel care să asigure mobilitatea și protecția efectivelor.

Pe componenta de relație cu comunitatea, jandarmii au organizat acțiuni umanitare, inclusiv campanii de donare de sânge, și au transmis 134 de materiale de presă privind activitatea instituției.

Obiective pentru 2026

Pentru anul în curs, Gruparea Mobilă anunță continuarea implicării în asigurarea ordinii publice, prin creșterea prezenței în teren, completarea schemelor de personal, îmbunătățirea pregătirii și modernizarea dotărilor.