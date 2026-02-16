Tot mai mulți șoferi beți la volan. Accident în weekend, în Ploiești, provocat de un șofer sub influența alcoolului

Fenomen îngrijorător în Ploiești și Prahova. Numărul persoanelor care aleg să se urce la volan după ce au consumat băuturi alcoolice crește de la o săptămână la alta.

Polițiștii au depistat în weekendul care tocmai s-a încheiat mai mulți conducători auto la volan, sub influența alcoolului. Unul dintre aceștia a provocat un accident în Ploiești.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu la data de 14 februarie a.c., au fost sesizați, în jurul orelor 00:30, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări efectuate, au constatat că un bărbat 40 de ani din municipiul Ploiești, în timp ce se afla la volanul unui autovehicul, a fost implicat într-un accident rutier soldat numai cu pagube materiale.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere rezultaatul testării, bărbatul a fost condus la unitatea medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta figurează cu exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice – suspendată.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Sub influența alcoolului, la Sinaia

Polițiștii din cadrul poliției Sinaia au oprit, la data de 15 ianuarie 2026, în jurul orei 03.30, pentru control un autoturism care circula pe strada Eroilor, din orașul Sinaia.

La volan a fost identificat un bărbat de 39 de ani și, întrucât acesta emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Orășenesc Sinaia, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge, la interval de o oră, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Refuz de prelevare a probelor biologice

La data de 15 februarie 2026, în jurul orei 03.20, polițiștii din cadrul Secția nr. 1 Poliție Ploiești, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Gheorghe Doja din municipiul Ploiești, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat care manifesta un comportament suspect.

În urma verificărilor, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 37 de ani, din județul Dâmbovița. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fos transportat la spital, iar în prezența personalului medical, polițiștii i-au solicitat în mod repetat acordul pentru prelevarea de mostre biologice de sânge, însă bărbatul a refuzat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Beat la volan la Secăria

La data de 13 februarie 2026, în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Poliția orașului Comarnic, aflați în serviciul de patrulare pe raza comunei Secăria, au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Brutariei.

În urma legitimării, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 51 de ani, din județul Prahova. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere rezultatul testării, conducătorul auto a fost condus la spital, unde, cu acordul său, i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.

Femeie la volan, sub influența alcoolului, la Sinaia

La data de 16 februarie 2026, în jurul orei 01.00, o patrulă de siguranță publică a oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Aosta din orașul Sinaia.

La volan a fost identificată o femeie de 27 de ani, care întrucât aceasta emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătoarea auto a fost condusă la Spitalul Orășenesc Sinaia, unde, cu acordul său, i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Având în vedere cele constatate, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.

Reținut pentru conducere fără permis

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Ploiești au dispus la data de 13 februarie a.c., măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

În fapt, în seara zilei de 13 februarie a.c., în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Nămoloasa din municipiu.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 28 de ani din municipiu.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta nu figurează ca fiind posesorul unui permis de conducere și autovehiculul i-ar fi fost încredințat pentru a fi condus pe drumurile publice.

În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității luării unei alte măsuri preventive.

În cauză, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis și încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere.