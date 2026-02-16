CFR închiriază la Sinaia o curte cu sub 100 de lei/lună

Regionala București a CFR SA a scos la licitație mai multe active pe Valea Prahovei, iar prețurile de pornire sunt, cel puțin pe hârtie, extrem de mici.

Cea mai inedită ofertă vizează un teren situat chiar lângă gara din Sinaia. Este vorba despre o curte/zonă verde cu o suprafață de 294 mp, vis a vis de clădirea gării. Conform anunțului publicat de Club Feroviar, prețul de pornire al licitației este de doar 0,29 lei/mp/lună (fără TVA).

La un calcul simplu, chiria lunară pentru acest spațiu pornește de la aproximativ 85 de lei.

Locuri de parcare între Sinaia și Bușteni

Regionala București scoate la licitație și un teren destinat parcării auto, situat între stațiunile Sinaia și Bușteni.

Suprafața vizată este de 100 mp, însă tariful este ceva mai ridicat față de zona verde de la gară, pornind de la 4,64 lei/mp. Chiar și așa, o chirie lunară de aproximativ 460 de lei.

Licitația va avea loc în data de 17 februarie, fiind vizate și alte active din județ, inclusiv în Ploiești Sud.