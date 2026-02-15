„Vecina” care vinde alimente. O nouă metodă de înșelăciune face victime în România

Un nou tip de escrocherie care îi vizează în special pe vârstnici a fost semnalat recent de polițiștii din județul Bacău, iar autoritățile atrag atenția asupra riscurilor acestei practici.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău, în ultimele zile au fost înregistrate cel puțin două cazuri în care persoane necunoscute s-au prezentat la locuințele unor bătrâni, pretinzând că sunt ”vecina de bloc” pentru a le oferi spre vânzare produse alimentare.

Escrocii încearcă să câștige încrederea victimelor, oferind spre achiziție carne de pui și pește la prețuri atractive. După ce primesc banii, însă, vânzătorii dispar, iar produsele livrate nu corespund descrierii (cantitatea este mult mai mică, iar calitatea mult sub așteptări).

Unul dintre cazuri implică o femeie de 83 de ani din orașul Comănești, care a plătit aproximativ 850 de lei pentru produse alimentare prezentate drept proaspete și de calitate. Abia după plecarea așa zisei „vecine de bloc” a verificat sacoșa și a constatat diferențele față de cele promise.

Ancheta polițiștilor a condus la identificarea unui autoturism în care se aflau trei persoane, doi bărbați și o femeie, toți din județul Galați. În mașină au fost găsite cantități semnificative de pește și carne de pui, precum și dovezi privind înșelăciunile comise anterior. Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune, iar cazul este în continuare în lucru.

Autoritățile recomandă cetățenilor, mai ales persoanelor în vârstă, să fie prudenți atunci când sunt abordați la domiciliu de persoane necunoscute. Nu deschideți ușa decât dacă aveți certitudinea identității persoanei, iar dacă aveți îndoieli, contactați imediat Poliția sau rugați un membru al familiei să vă ajut