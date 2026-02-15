- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

105 mașini abandonate au fost ridicate din Ploiești în 2025. Unde au ajuns rablele

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
masini abandonate in ploiesti
foto caracter ilustrativ

SGU Ploiești a publicat în această săptămână bilanțul activității din 2025. Potrivit reprezentanților societății, 105 mașini abandonate au fost ridicate de pe străzile din orașului. 

- Publicitate -

„Anul trecut, echipa SGU Ploiești a lucrat intens pentru a reda trotuarele și parcările cetățenilor. Rezultatele Departamentului Blocări arată o activitate susținută pentru un oraș mai ordonat”, au transmis reprezentanții Servicii de Gospodărire Urbană printr-o postare pe pagina oficială de Facebook.

În anul trecut, au fost aplicate 506 somații proprietarilor de autovehicule abandonate, dintre care 169 șoferi au reacționat și și-au ridicat singuri mașinile. Pentru cei care nu au răspuns primei somații, SGU a trimis 337 de notificări la domiciliu.

- Publicitate -

Echipele instituției au ridicat 105 vehicule, transportându-le în parcul SGU pentru a fi valorificate. Până în prezent, 56 de epave au fost predate centrelor de colectare autorizate sau urmează să fie valorificate în mod legal.

În primele săptămâni ale anului 2026, 60 de mașini abandonate au fost deja ridicate de pe domeniul public.

„Odată ce procesul de somare și ridicare a fost finalizat, vehiculul va fi ridicat de pe domeniul public chiar dacă proprietarul îi schimbă locația (mutarea mașinii pe altă stradă nu anulează procedura)”, au mai transmis reprezentanții SGU Ploiești.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Corina Matei Corina Matei -
Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire...

Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

Oana Stoica Oana Stoica -
O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul...

România a intrat în recesiune tehnică. Economist: „Nu suntem în criză, dar e un semnal de alarmă”

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 13 februarie 2026, Institutul Național de Statistică (INS)...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -