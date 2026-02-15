105 mașini abandonate au fost ridicate din Ploiești în 2025. Unde au ajuns rablele

SGU Ploiești a publicat în această săptămână bilanțul activității din 2025. Potrivit reprezentanților societății, 105 mașini abandonate au fost ridicate de pe străzile din orașului.

- Publicitate -

„Anul trecut, echipa SGU Ploiești a lucrat intens pentru a reda trotuarele și parcările cetățenilor. Rezultatele Departamentului Blocări arată o activitate susținută pentru un oraș mai ordonat”, au transmis reprezentanții Servicii de Gospodărire Urbană printr-o postare pe pagina oficială de Facebook.

În anul trecut, au fost aplicate 506 somații proprietarilor de autovehicule abandonate, dintre care 169 șoferi au reacționat și și-au ridicat singuri mașinile. Pentru cei care nu au răspuns primei somații, SGU a trimis 337 de notificări la domiciliu.

- Publicitate -

Echipele instituției au ridicat 105 vehicule, transportându-le în parcul SGU pentru a fi valorificate. Până în prezent, 56 de epave au fost predate centrelor de colectare autorizate sau urmează să fie valorificate în mod legal.

În primele săptămâni ale anului 2026, 60 de mașini abandonate au fost deja ridicate de pe domeniul public.

„Odată ce procesul de somare și ridicare a fost finalizat, vehiculul va fi ridicat de pe domeniul public chiar dacă proprietarul îi schimbă locația (mutarea mașinii pe altă stradă nu anulează procedura)”, au mai transmis reprezentanții SGU Ploiești.