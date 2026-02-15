- Publicitate -
Echinocțiul de primăvară 2026: data și ora la care ziua și noaptea devin aproape egale

Autor: Ștefan Vlăsceanu

România și întreaga emisferă nordică vor marca echinocțiul de primăvară pe 20 martie 2026, moment care marchează începutul primăverii astronomice și apropierea egalității dintre durata zilei și cea a nopții.

Fenomenul are loc atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc și se află deasupra ecuatorului Pământului, situație în care lumina este distribuită aproape uniform pe glob. În aceste condiții, ziua și noaptea ajung să aibă durate aproape egale, iar din acel moment durata zilei începe să crească treptat până la solstițiul de vară.

Potrivit datelor astronomice, în 2026 echinocțiul se produce la ora 16:46 (ora României). În ziua respectivă, Soarele răsare aproape exact din punctul cardinal est și apune în vest, un reper clasic pentru orientarea traiectoriei sale pe cer.

Echinocțiul reprezintă un reper natural important pentru calendarul anotimpurilor. După această dată, zilele devin tot mai lungi, iar nopțile tot mai scurte, proces care continuă până în iunie.

La scurt timp după acest moment astronomic, România va trece și la ora de vară: în noaptea de 28 spre 29 martie, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, marcând adaptarea programului oficial la perioada cu mai multă lumină naturală.

