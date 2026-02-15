Razie rutieră cu 50 de filtre noaptea trecută în tot județul Prahova

Polițiștii au organizat noaptea trecută o razie rutieră de amploare Ploiești și alte 13 orașe din județ, dar și pe DN1, DN1B și DN1A, inclusiv în localitățile arondate din mediu rural.

Potrivit IPJ Prahova, acțiunea a vizat depistarea șoferilor care se urcă la volan sub influența drogurilor sau a alcoolului.

„Activitățile au avut loc în în municipiul Ploiești și în orașele Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Slănic, Vălenii de Munte, Urlați și Mizil, precum și pe DN 1, DN 1B și DN 1A, inclusiv în localitățile arondate din mediul rural”, au transmis reprezentanții Poliției

În teren au fost mobilizați peste 90 de polițiști, fiind instituite aproximativ 50 de filtre.

Pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă legislația rutieră, au fost utilizate aparate etilotest și aparate pentru testarea consumului de substanțe psihoactive.

Acțiunea are ca obiectiv principal prevenirea accidentelor rutiere și responsabilizarea participanților la trafic, în vederea creșterii gradului de siguranță pe drumurile publice din județ.