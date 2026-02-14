Femeie rănită în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Ploiești. Focul a pornit de la un bețișor parfumat

O femeie în vârstă de 55 de ani a fost rănită sâmbătă după amiază într-un incendiu izbucnit într-un apartament situat pe aleea Crizantemelor din Ploiești.

Potrivit ISU Prahova, incendiul s-a manifestat într-un dormitor al locuinței, afectând obiecte de mobilier, materiale textile și un televizor.

„Pompierii au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia la restul apartamentului. Incendiul a fost lichidat în scurt timp.

Proprietara locuinței, o femeie în vârstă de 55 de ani, a suferit arsuri de gradul I la nivelul membrelor inferioare.

Aceasta a fost evaluată și asistată medical la fața locului de către echipajul SMURD, ulterior fiind transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Nu au fost înregistrate alte victime”, au mai precizat reprezentanții ISU.

La finalul intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la jarul provenit de la un dispozitiv de ardere (bețișor tip con care emană fum parfumat așezat pe o masă din lemn).