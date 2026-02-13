Coloane de mașini pe DN1 spre Valea Prahovei. Zonele aglomerate

Debutul vacanței elevilor aduce trafic intens pe principalele rute către stațiunile montane de pe Valea Prahovei. Vineri, circulația pe DN1 – E60 se desfășoară cu dificultate pe mai multe tronsoane, unde s-au format coloane de mașini, potrivit informațiilor transmise de polițiști.

Vineri după amiază se circulă în coloană pe Centura de Vest a Ploieștiului, pe sensul București–Brașov, aproximativ 1,5 kilometri în zona giratoriului Strejnicu și circa 1 kilometru în zona giratoriului Lukoil.

De asemenea, traficul este aglomerat în Comarnic, unde coloana de autovehicule pe sensul de urcare se întinde pe aproximativ patru kilometri. În Bușteni, valorile de trafic sunt ridicate pe ambele sensuri: aproximativ doi kilometri spre Brașov și aproximativ cinci kilometri spre București.

Potrivit aplicațiilor de monitorizare a traficului rutier, vineri, la ora 16.30, un drum între Ploiești și Brașov, pe DN1, poate fi parcurs în aproximativ trei ore.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova sunt prezenți în teren și acționează pentru fluidizarea circulației și creșterea siguranței rutiere.

În acest context, conducătorii auto sunt sfătuiți să adopte un stil de condus preventiv, să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze distanța față de vehiculul din față și să evite manevrele riscante sau depășirile neregulamentare.