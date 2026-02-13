- Publicitate -
„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

verighete
foto cu caracter ilustrativ

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.

Cununii la Ploiești 16.02.2026 – 22.02.2026

20.02.2026

  • Oiță Nicolae – Fabian  – Carpen Bianca – Florina

21.02.2026

  • Jimenez Franco Ruben Emilio – Neacșu Alexandra
  • Marcu Alexandri-Gabriel – Ianculescu Florina – Emilia

22.02.2026

  • Rusu Bogdan – Florian – Ștefan Livia – Adriana

Cununii Câmpina 16.02.2026 – 22.02.2026

21.02.2026

  • Văcaru Doru-Sebastian – Toma Denisa – Gabriela

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!

Sondaj Observatorul Prahovean

