„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.

Cununii la Ploiești 16.02.2026 – 22.02.2026

20.02.2026

Oiță Nicolae – Fabian – Carpen Bianca – Florina

21.02.2026

Jimenez Franco Ruben Emilio – Neacșu Alexandra

Marcu Alexandri-Gabriel – Ianculescu Florina – Emilia

22.02.2026

Rusu Bogdan – Florian – Ștefan Livia – Adriana

Cununii Câmpina 16.02.2026 – 22.02.2026

21.02.2026

Văcaru Doru-Sebastian – Toma Denisa – Gabriela

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!