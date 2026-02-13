Șofer beat și cu permisul suspendat, depistat de radar pe DN1D, în Ciorani

Un bărbat de 38 de ani din comuna Gherghița este cercetat penal după ce s-a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat și se afla sub influența alcoolului.

Acesta a fost oprit de polițiști joi pe DN1D, în Ciorani, după ce a fost depistat de aparatul radar deplasându-se cu cu viteză excesivă.

Acesta a depășit limita maxima admisă pe cu 31 de km/h.

„Autovehiculul în cauză a fost înregistrat de polițiști cu dispozitivul de măsurare a vitezei de deplasare, depășind cu 31km/h viteza maximă admisă pe tronsonul de drum. Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 38 de ani din comuna Gherghița.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că bărbatul figurează cu exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova prin intermediul unui comunicat de presă.