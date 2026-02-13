Raed Arafat la Școala de Pompieri din Boldești Scăeni. Sunt sărbătoriți 40 de ani de la înființare

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a fost prezent astăzi la Școala de Pompieri Pavel Zăgănescu din Boldești Scăeni. Vizita a fost efectuată cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea instituției.

- Publicitate -

Astăzi, 13 februarie a.c., Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești a sărbătorit 40 de ani de la înființare, un moment solemn dedicat tradiției, profesionalismului, devotamentului și spiritului de sacrificiu în formarea salvatorilor.

Evenimentul aniversar a debutat cu primirea oficialităților și intonarea Imnului Național al României, într-un cadru solemn, la care au participat personalități marcante: domnul dr. Raed Arafat, Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, domnul chestor-șef de poliție Valentin Minoiu, Director General al Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul general de brigadă Claudiu-Florentin Zamfir, reprezentant al Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, foști comandanți ai școlii, precum și cadrele instituției.

- Publicitate -

Aniversarea a 40 de ani reprezintă nu reprezintă doar un moment de bilanț, ci și un angajament ferm pentru viitor: continuarea tradiției de excelență, adaptarea permanentă la noile provocări și formarea unor generații de salvatori pregătiți să intervină în orice situație de urgență”, au transmis reprezentanții Școlii de Pompieri Pavel Zăgănescu din Boldești Scăeni în urma evenimentului.