Persoanele cu dizabilități vor primi banii în avans. Când se fac plățile

Ștefan Vlăsceanu
Foto cu caracter ilustrativ

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că va efectua plata în avans a drepturilor pentru persoanele cu dizabilități care primesc banii în conturi bancare.

Potrivit instituției, vineri, 13 februarie, va fi virată suma de peste 251 de milioane de lei, necesară achitării acestor beneficii de asistență socială. Pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe în data de 18 februarie.

Reprezentanții ANPIS au precizat că, la începutul lunii, pe 6 februarie, au fost transferate în avans și fondurile pentru principalele beneficii sociale aferente lunii ianuarie 2026, pentru peste 3,7 milioane de persoane. Valoarea totală a acestor plăți a depășit 1,8 miliarde de lei.

Din această sumă, peste 1,2 miliarde de lei au fost alocate pentru plata alocațiilor de stat pentru copii, aproximativ 599 de milioane de lei pentru indemnizațiile de creștere a copilului, iar peste 58 de milioane de lei pentru stimulentul de inserție.

