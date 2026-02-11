Circulație pe un pod provizoriu pe DN1A, între Cheia și Brașov

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov anunță că, începând de miercuri, 11 februarie, circulația rutieră pe DN1A în zona Brădet, se desfășoară pe un pod provizoriu.

Devierea traficului a fost necesară pentru începerea lucrărilor de reconstrucție a vechiului pod peste râul Tărlung.

„ATENȚIE – începând de astăzi se circulă pe un pod provizoriu pe DN1A, între Săcele și Cheia, în zona Brădet.

Lucrările vor dura aproximativ un an, după care circulație se va muta pe noul pod”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.