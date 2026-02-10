Drum închis la Drajna din cauza unei alunecări de teren [FOTO]

Un drum local din satul Poiana Mierlei, comuna Drajna, a fost închis în totalitate marți, din cauza unei alunecări de teren.

- Publicitate -

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Primăriei Drajna, care spun că surparea DC 33 are mai multe cauze: eroziunea piciorului versantului, exista unor zone de băltire și infiltrare a apelor meteo, dar și lipsa vegetației.

„În urma fenomenelor meteorologice recente, pe raza satului Poiana Mierlei, s-a produs o alunecare de teren care a dus la ruperea drumului comunal DC 33, făcând circulația imposibilă și periculoasă în zona afectată.

- Publicitate -

La fața locului s-au deplasat mai multe echipe de specialiști din cadrul I.J.C. Prahova, S.G.A. Prahova, C.J. Prahova și I.S.U. Prahova, fiind realizată și o expertiză tehnică care confirmă instabilitatea terenului.

Cauze identificate în urma expertizei tehnice:

versant cu potențial foarte ridicat de alunecare;

existența unor zone de băltire și infiltrare a apelor meteorice în versanții de rambleu și de debleu cu efecte de diminuare a caracteristicilor fizico-mecanice ale pământurilor, toate, până la roca de bază cu sensibilitate mare de umiditate;

creșterea greutății versanților ca urmare a îmbibării acestora cu apele meteorice infiltrate, fenomen ce duce inevitabil la declanșarea alunecărilor de teren;

eroziunea piciorului versantului de către apele de pe Valea Măcliței și coborârea talvegului acestuia (eroziune în adâncime), fiind una dintre cauzele majore;

lipsa vegetației arboricole pe versanții de rambleu”, au transmis reprezentanții Primăriei Drajna.

Autoritățile locale au dispus restricționarea circulației pe DC 33 și au mai precizat că specialiștii lucrează la identificarea unor soluții tehnice pentru refacerea drumului.

- Publicitate -

Localnicii sunt să se deplaseze cu atenție în zona afectată, să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile autorităților, pentru siguranța lor.