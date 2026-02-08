Avalanșă de intervenții pe munte: 95 de persoane salvate în 24 de ore, cele mai multe la Sinaia

Salvamontiștii din România au avut una dintre cele mai solicitante zile din această perioadă, intervenind pentru salvarea a zeci de persoane rătăcite sau accidentate pe munte. Potrivit datelor centralizate de Salvamont România, citate de Biziday.ro, în ultimele 24 de ore au fost salvate 95 de persoane, dintre care aproape jumătate au ajuns la spital.

93 de apeluri de urgență, înregistrate la Dispeceratul Național Salvamont

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont au fost primite 93 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a echipelor de salvare montană.

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în zona montană a stațiunii Sinaia, unde Salvamont Sinaia a primit 15 apeluri.

Cele mai multe intervenții, în zonele montane frecventate de turiști

După Sinaia, cele mai multe apeluri au fost direcționate către Suceava, unde au fost opt apeluri, Voineasa, tot cu opt apeluri, Lupeni, cu șapte apeluri, Prahova cu șapte apeluri și Brașov cu șase apeluri.

Alte intervenții au fost înregistrate în Caraș-Severin (Muntele Mic), Gorj, Maramureș, județul Brașov, Cluj, Harghita, Neamț, Vatra Dornei, Alba, Mureș, Petroșani, Sibiu, Bacău, Bihor și Hunedoara.

Aproape jumătate dintre persoanele salvate au ajuns la spital

Conform Salvamont România, în urma acțiunilor de salvare au fost recuperate 95 de persoane. Dintre acestea, 48 au necesitat transport la spital, fiind preluate de ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT.

Restul persoanelor salvate au primit acordul echipelor de intervenție de a fi transportate cu autoturismele aparținătorilor.

Pe lângă apelurile de urgență, salvamontiștii au primit și 55 de apeluri prin care turiștii solicitau informații și sfaturi legate de trasee montane, condiții meteo sau gradul de dificultate al zonelor alpine.