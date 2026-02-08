Topul salariilor minime în Europa în 2026. România urcă opt locuri în clasamentul puterii de cumpărare

Salariile minime din Europa variază între 620 și 2.704 euro în 2026, potrivit datelor analizate de Euronews Business, citate de Libertatea.ro. Diferențele sunt semnificative între statele europene, însă clasamentul se modifică atunci când este luată în calcul puterea de cumpărare a salariilor.

În acest context, surprinzător, România înregistrează cea mai mare urcare în clasamentul ajustat la puterea de cumpărare, avansând de pe locul 20 pe locul 12.

Potrivit unei estimări Euronews, bazată pe datele Eurostat, aproximativ 12,8 milioane de lucrători din 22 de țări ale Uniunii Europene câștigă salariul minim sau chiar mai puțin.

O treime dintre angajații cu salariul minim nu au primit majorări în 2026

Deși milioane de persoane urmăresc cu atenție evoluția salariului minim, aproximativ o treime dintre cei plătiți la acest nivel nu au beneficiat de nicio creștere în ianuarie 2026 față de iulie 2025. În patru state europene, salariul minim nu a fost modificat deloc în ultimul an.

Unde sunt cele mai mari și cele mai mici salarii minime din Europa

În rândul statelor membre UE, salariul minim brut lunar variază între 620 de euro în Bulgaria și 2.704 euro în Luxemburg. Dacă sunt incluse și țările candidate, Ucraina devine un caz aparte, cu un salariu minim de 173 de euro, urmată de Republica Moldova, cu 319 euro.

Cinci state europene au salarii minime de peste 2.000 de euro: Luxemburg, Irlanda, Germania, Țările de Jos și Belgia. Sub acest grup se află Franța, cu 1.823 de euro, urmată de Spania, cu 1.381 de euro, diferențele rămânând semnificative chiar și între țări vecine.

Clasificarea Eurostat: peste jumătate dintre țări, sub 1.000 de euro

Eurostat împarte salariile minime în trei categorii: peste 1.500 de euro, între 1.000 și 1.500 de euro și sub 1.000 de euro. În categoria de mijloc se află state precum Spania, Slovenia, Lituania, Polonia, Cipru, Portugalia, Croația și Grecia.

Dintre cele 29 de state analizate – 22 membre UE și șapte candidate – în 15 salariul minim este sub 1.000 de euro. Toate țările candidate se regăsesc în acest grup, alături de mai multe state din Europa de Est.

România se află în această categorie, cu un salariu minim de 795 de euro, alături de Cehia (924 euro), Ungaria (838 euro), Turcia (654 euro) și Albania (517 euro).

România, cea mai mare urcare în clasamentul puterii de cumpărare

Atunci când salariile minime sunt analizate în termeni de putere de cumpărare (PPS), ierarhia se modifică semnificativ. În cele 22 de țări ale UE, salariul minim variază între 886 PPS în Estonia și 2.157 PPS în Germania.

Dintre cele 27 de țări pentru care sunt disponibile ambele valori, România înregistrează cea mai mare creștere, urcând de pe locul 20 pe locul 12. Avansuri importante se înregistrează și în Macedonia de Nord, Serbia și Turcia. În schimb, Cehia și Estonia pierd cele mai multe poziții în clasamentul PPS.

Ce explică diferențele de salarizare în Europa

În România, salariul minim în moneda națională a rămas neschimbat, însă a scăzut ușor în termeni de euro. Potrivit experților de la Institutul Sindical European, productivitatea reprezintă baza unor salarii mai ridicate și sustenabile.

Economiile cu sectoare industriale sau financiare puternice tind să fie mai productive, iar industriile de înaltă tehnologie înregistrează, de regulă, niveluri mai mari de productivitate. Un alt factor esențial îl reprezintă puterea de negociere a lucrătorilor.