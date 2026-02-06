- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
verighete
foto cu caracter ilustrativ

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.

- Publicitate -

Cununii Ploiești 9.02.2026 – 15.02.2026

9.02.2026

  • Ioniță Manuel

13.02.2026

  • Popescu Lorentz-Liviu – Sima Andreea – Daniela

14.02.2026

  • Dumitrașcu George – Domnișan Adina Marilena
  • Malea Alexandru Georgian – Cătălin Raluca Georgiana
  • Andronescu Toni-Cristian – Sava Andreea-Ionela
  • Velicu Marian Albert – matache Ana-Maria

 

  • Anton Valentin -Jilăveanu Anda
  • Dumitru Antonio- Vicențiu – Mihai Cristina – Georgiana
  • Neagu Marius Alexandru – Trandafirescu Bianca – Elena
  • Dumitru Vlad-Victor – Dumitru Ionela – Cristina

15.02.2026

  • Roșală Ștefan – Iulian – Duță Elena Mihaela

Cununii la Câmpina 9.02.2026 – 15.02.2026

14 februarie

  • Dumitru Marius Andrei și Ene Ioana Cătălina

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -