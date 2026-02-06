„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.

Cununii Ploiești 9.02.2026 – 15.02.2026

9.02.2026

Ioniță Manuel

13.02.2026

Popescu Lorentz-Liviu – Sima Andreea – Daniela

14.02.2026

Dumitrașcu George – Domnișan Adina Marilena

Malea Alexandru Georgian – Cătălin Raluca Georgiana

Andronescu Toni-Cristian – Sava Andreea-Ionela

Velicu Marian Albert – matache Ana-Maria

Anton Valentin -Jilăveanu Anda

Dumitru Antonio- Vicențiu – Mihai Cristina – Georgiana

Neagu Marius Alexandru – Trandafirescu Bianca – Elena

Dumitru Vlad-Victor – Dumitru Ionela – Cristina

15.02.2026

Roșală Ștefan – Iulian – Duță Elena Mihaela

Cununii la Câmpina 9.02.2026 – 15.02.2026

14 februarie

Dumitru Marius Andrei și Ene Ioana Cătălina

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!