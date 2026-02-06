„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.
- Publicitate -
Cununii Ploiești 9.02.2026 – 15.02.2026
9.02.2026
- Ioniță Manuel
13.02.2026
- Popescu Lorentz-Liviu – Sima Andreea – Daniela
14.02.2026
- Dumitrașcu George – Domnișan Adina Marilena
- Malea Alexandru Georgian – Cătălin Raluca Georgiana
- Andronescu Toni-Cristian – Sava Andreea-Ionela
- Velicu Marian Albert – matache Ana-Maria
- Anton Valentin -Jilăveanu Anda
- Dumitru Antonio- Vicențiu – Mihai Cristina – Georgiana
- Neagu Marius Alexandru – Trandafirescu Bianca – Elena
- Dumitru Vlad-Victor – Dumitru Ionela – Cristina
15.02.2026
- Roșală Ștefan – Iulian – Duță Elena Mihaela
Cununii la Câmpina 9.02.2026 – 15.02.2026
14 februarie
- Dumitru Marius Andrei și Ene Ioana Cătălina
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!