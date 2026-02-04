Percheziții de amploare, inclusiv în Prahova, pentru transporturi agabaritice declarate fals

Polițiștii au efectuat 14 percheziții domiciliare în București și alte patru județe, inclusiv în Prahova, într-un dosar de înșelăciune în care anchetatorii suspectează declararea unor date tehnice false pentru peste 1.300 de transporturi agabaritice. Prejudiciul este estimat la 1,6 milioane de euro. Imagini la finalul textului.

Astăzi, 4 februarie, polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Prahova, Constanța și Gorj, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

„Din datele și probele administrate a reieșit faptul că, în perioada 2020–2023, mai multe persoane, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale și societăți pe acțiuni, ar fi efectuat peste 1.300 de transporturi agabaritice, iar pentru a reduce tariful de drum ar fi declarat, în cuprinsul cererilor pentru eliberarea autorizațiilor, date tehnice neconforme cu caracteristicile reale ale transporturilor”, a anunțat DGPM București.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 1.600.000 de euro. În cursul zilei de astăzi, 4 februarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 au pus în aplicare cele 14 mandate de percheziție domiciliară.

Persoanele vizate au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri.

