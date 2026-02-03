Prahova, județul cu cei mai mulți pensionari din România. Cât este pensia medie

Prahova este județul cu cel mai mare număr de pensionari. Așa rezultă din ultima statistică publicată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) aferentă anului 2025, ultima lună de raportare fiind decembrie.

Potrivit datelor CNPP, Prahova este județul cu cel mai mare număr de pensionari, respectiv 188.365 de persoane, iar pensia medie este de 3.019 lei.

Conform informațiilor furnizate de Casa Județeană de Pensii Prahova, cea mai mare pensie din județ este de 39.065 lei, iar cea mai mică este de 1.281 lei.

La nivel național, cei mai mulți pensionari se regăsesc în București, cu 467.467 de persoane, unde pensia medie variază, în funcție de sector, între 3.660 și 4.118 lei.

În România sunt înregistrați, în total, aproximativ 4,5 milioane de pensionari, iar pensia medie lunară la nivel național este de 2.818 lei.