Tentativă de fraudă cu plata rovinietei prin SMS. Avertismentul CNAIR

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avertizat că, în această perioadă, circulă mesaje înșelătoare care solicită plata urgentă a taxei de drum (rovinieta).

Oficialii instituției avertizează că aceste mesaje sunt false, CNAIR nefiind abilitată să confiște vehicule. De asemenea, CNAIR nu transmite SMS-uri care conțin linkuri de plată.

„Linkurile incluse în aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale și informații bancare”, avertizează cei de la CNAIR.

Tot ei îi îndeamnă pe cei care primesc astfel de mesaje să nu acceseze linkurile primite, să nu introducă datele cardului sau informații personale, să șteargă mesajul și să blocheze expeditorul.

„Pentru informații corecte despre rovinietă și plăți, consultați exclusiv canalele oficiale CNAIR și platformele autorizate”, atenționează oficialii companiei de administrare a infrastructurii, adăugând și că instituția „nu transmite mesaje de pe numere de telefon obișnuite sau suspecte, precum cele întâlnite în astfel de exemple de fraudă”.

