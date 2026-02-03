- Publicitate -
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție, virate mai devreme în februarie. Când intră banii

Foto cu caracter ilustrativ

Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate vineri, 6 februarie, deoarece data obișnuită de plată din această lună coincide cu o zi nelucrătoare.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) informează că, beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2026 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică.

Astfel, vineri, 6 februarie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026.

Alocația de stat pentru copii 06 februarie începând din 10 februarie

Indemnizația pentru creșterea copilului 06 februarie începând din 10 februarie

Stimulentul de inserție 06 februarie începând din 10 februarie

Sondaj Observatorul Prahovean

