Elevii Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria”, pe podium la Olimpiada Școlară de Șah

Călugăreanu Ioana si Ioniță Eduard, elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria”, au obținut rezultate de excepție la competițiile școlare de șah, reușind calificarea la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și câștigând trei medalii la Concursul Național Școlar de Șah Elisabeta Polihroniade, organizată în stațiunea Călimănești – Căciulata.

În data de 30 ianuarie 2026, la Măneciu, s-a desfășurat faza Județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar de Șah, competiție la care elevii Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” au avut o evoluție remarcabilă!

Călugăreanu Ioana (clasa a X-a) – locul I, secțiunea liceu

Ioniță Eduard (clasa a VI-a) – locul I, secțiunea gimnaziu

Cei doi elevi au fost însoțiți și coordonați de doamna profesor Lavinia Szekely, care a asigurat suportul necesar participării la această etapă județeană.

Rezultate foarte bune au fost confirmate și la Concursul Național Școlar de Șah, desfășurat la Căciulata, unde au participat jucători din toate județele țării.

Călugăreanu Ioana – Aur la șah blitz și Aur la dezlegări

Ioniță Eduard – Bronz la șah blitz.

Din punct de vedere sportiv: Călugăreanu Ioana este legitimată la Clubul Sportiv Școlar nr. 2 București, fiind pregătită de Maestrul FIDE Radu Cătălin Chirilă iar Ioniță Eduard este legitimat la CS Gambitul Damei Ploiești, unde se antrenează sub îndrumarea Maestrului Internațional Andrei Cioara.

Rezultatele obținute de cei doi elevi confirmă importanța susținerii sportului școlar și a colaborării dintre școală, cluburile sportive și antrenori. Prin aceste performanțe, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” își consolidează poziția în rândul instituțiilor de învățământ care promovează excelența și performanța în educație și sport!

