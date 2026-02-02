Denise Rifai a plecat de la Kanal D. La ce post va avea noua emisiune

Mutarea începutului de an. Denise Rifai, care în ultimii ani a realizat interviuri la Kanal D, a bătut palma cu o nouă televiziune. Ea se alătură din luna februarie Antena Group, compania care deține televiziunile Antena 1, Antena Stars și Happy Channel (nu și Antena 3).

Anunțul a fost făcut chiar de Antena Group într-un comunicat de presă.

„În următoarea perioadă, alături de o echipă de producție condusă de Emilia Vlad, Denise va pregăti un format nou care va surprinde şi va aduce un conținut fresh telespectatorilor”, anunță compania de media.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului.

Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!”, a declarat Denise Rifai