Tablouri semnate de Grigorescu, Picasso și Tonitza, din colecția Vâlcov, expuse la Craiova înainte de licitație

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la vânzare o parte a colecției de tablouri a fostului ministru PSD, Darius Vâlcov, pentru a recupera prejudiciul. Tablourile se vând la licitație prin Artmark. În acest context, joi, 5 februarie, la ora 18:00, la Craiova, are loc vernizajul expoziției „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova”. Expoziția va fi deschisă la Epoca Agape, pe strada Alexandru Macedonski nr. 51.

Expoziția va mai putea fi vizitată la aceeași adresă doar câteva ore, în seara zilei de joi, și a doua zi, vineri, în intervalul 10.00-14.00. Licitația pentru tablourile din cadrul acestei expoziții, este programată pentru data de 17 februarie.

Valorificarea picturilor din colecția Vâlcov are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă. Poate participa la licitațiile Artmark oricine este prezent în sală, precum și cei care deschid un cont de colecționar pe site-ul casei.

Expoziția este organizată, atât pentru colecționarii care vor să participe la licitație, cât și pentru publicul larg. Intrarea este liberă, dar expoziția este organizată pe o perioadă foarte scurtă de timp.

Casa A10 by Artmark continuă astfel tradiția de a oferi oricui acces liber la opere de patrimoniu, așa cum se întâmplă și la sediul din București, la Palatul Cesianu-Racoviță. Evenimentul extraordinar din Craiova oferă așadar încă o posibilitate de întâlnire cu aceste lucrări înainte de încheierea vânzării lor în licitația programată pentru 17 februarie.

„Reamintim că această colecție, realizată, în aproximativ zece ani, inclusiv prin achiziții din importante lictații internaționale, cuprinde și o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), ce marchează un moment istoric pentru piața de artă autohtonă: este prima lucrare de Picasso ce va fi tranzacționată la o licitație din România. Acest Picasso are în licitația Artmark un preț de pornire de doar 8.000 de Euro!”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții Casei de Licitații Artmark.

Pe lângă pânza lui Pablo Picasso, expoziția de la Craiova readuce în atenția publicului și capodopere ale artei românești, între care pânze semnate atât de Nicolae Grigorescu și de Nicolae Tonitza — artiști canonici ai patrimoniului național, cât și de Corneliu Baba, Eustațiu Stoenescu și Spirul Vergulescu — nume cu o puternică rezonanță locală.