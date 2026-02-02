Cum se circulă, în această dimineață, pe drumurile din Prahova

Luni, 2 februarie 2926, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că în urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea.

Autospecialele au ieșit deoarece au fost semnalate precipitații sub formă de ninsoare slabă. Nu s-au impus totuși restricții de circulație. Se acționează cu utilaje pentru asigurarea fluenței traficului.

Pe celelalte artere rutiere principalele la nivel național, respectiv autostrăzile A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud, dar și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Pe timpul nopții nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condițiile meteorologice.