Salvamontiștii prahoveni au salvat sâmbătă un turist egiptean

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Salvamont Prahova a avut parte de o intervenție mai puțin obișnuită. Prin intervenția lor promptă au salvat un turist egiptean, care acuza stare de rău și era blocat într-un autocar.

În timp ce se aflau în coborâre de la Baza Salvamont Cota 1400, în Sinaia, un echpaj Salvamont a observat un autocar oprit care agățase un cablu electric.

Șoferul autocarului a solicitat ajutorul salvamontiștilor pentru un turist egiptean, aflat în autocar, care acuza o stare de rău accentuată.

„Echipajul Salvamont Prahova, format din doi salvatori montani cu pregătire medicală — medic de urgență și asistent medical — a intervenit imediat. Pacientului i-a fost acordat primul ajutor medical de specialitate, inclusiv administrare de oxigen, fiind diagnosticat cu angină pectorală”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.

În continuare, a fost solicitată ambulanța prin 112, iar salvatorul montan – medic a însoțit pacientul în ambulanța SAJ, monitorizându-i constant funcțiile vitale până la predarea acestuia la Spitalul Sinaia.