Observatorul PrahoveanEveniment

Salvamontiștii prahoveni au salvat sâmbătă un turist egiptean

Corina Matei
masina salvamont ambulanta

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Salvamont Prahova a avut parte de o intervenție mai puțin obișnuită. Prin intervenția lor promptă au salvat un turist egiptean, care acuza stare de rău și era blocat într-un autocar.

În timp ce se aflau în coborâre de la Baza Salvamont Cota 1400, în Sinaia, un echpaj Salvamont a observat un autocar oprit care agățase un cablu electric.

Șoferul autocarului a solicitat ajutorul salvamontiștilor pentru un turist egiptean, aflat în autocar, care acuza o stare de rău accentuată.

Echipajul Salvamont Prahova, format din doi salvatori montani cu pregătire medicală — medic de urgență și asistent medical — a intervenit imediat. Pacientului i-a fost acordat primul ajutor medical de specialitate, inclusiv administrare de oxigen, fiind diagnosticat cu angină pectorală”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.

În continuare, a fost solicitată ambulanța prin 112, iar salvatorul montan – medic a însoțit pacientul în ambulanța SAJ, monitorizându-i constant funcțiile vitale până la predarea acestuia la Spitalul Sinaia.

 

1 COMENTARIU

  1. Nu vad legătură intre cablul electric lovit de autocar si solicitarea de ajutor medical. In plus articolul nu localizează soseaua, locul unde era staționat autocarul. Se intelege ca a fost un concurs de împrejurări fericite că turistul egiptean a beneficiat de prim ajutor.

