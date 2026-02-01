Salvamontiștii prahoveni au salvat sâmbătă un turist egiptean

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Salvamont Prahova a avut parte de o intervenție mai puțin obișnuită. Prin intervenția lor promptă au salvat un turist egiptean, care acuza stare de rău și era blocat într-un autocar.
În timp ce se aflau în coborâre de la Baza Salvamont Cota 1400, în Sinaia, un echpaj Salvamont a observat un autocar oprit care agățase un cablu electric.
Șoferul autocarului a solicitat ajutorul salvamontiștilor pentru un turist egiptean, aflat în autocar, care acuza o stare de rău accentuată.
„Echipajul Salvamont Prahova, format din doi salvatori montani cu pregătire medicală — medic de urgență și asistent medical — a intervenit imediat. Pacientului i-a fost acordat primul ajutor medical de specialitate, inclusiv administrare de oxigen, fiind diagnosticat cu angină pectorală”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.
În continuare, a fost solicitată ambulanța prin 112, iar salvatorul montan – medic a însoțit pacientul în ambulanța SAJ, monitorizându-i constant funcțiile vitale până la predarea acestuia la Spitalul Sinaia.
Nu vad legătură intre cablul electric lovit de autocar si solicitarea de ajutor medical. In plus articolul nu localizează soseaua, locul unde era staționat autocarul. Se intelege ca a fost un concurs de împrejurări fericite că turistul egiptean a beneficiat de prim ajutor.