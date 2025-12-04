Trei arme Beretta ar urma să fie produse în România

Planurile companiei italiene Beretta de a produce arme în România revin în atenție după ce grupul a anunțat disponibilitatea de a transfera complet tehnologia pentru fabricarea unor modele de pistoale, puști de asalt și aruncătoare de grenade.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, este vorba despre fabricarea integrală în România a următoarelor produse: pușca de asalt NARP 5,56, pistolul semiautomat APX 9×19 și aruncătorul de grenade de 40mm.

De asemenea, compania își exprimă disponibilitatea de a purta negocieri ulterioare pentru transfer complet de tehnologie și pentru mitraliera compactă (submachine gun) 9×19, scrie Agerpres.

Documentul propune un model strategic și cuprinzător de consolidare a capacităților industriale românești din domeniul apărării, contribuind totodată la reziliența ecosistemului european de apărare.

„Propunerea Beretta integrează producție avansată, transfer de tehnologie și implementare industrială pe teritoriul României, respectând în același timp cerințele de conformitate ale Uniunii Europene și principiile programelor de achiziții coordonate în domeniul apărării.

Compania pune la dispoziție un portofoliu extins de soluții de ultimă generație, concepute pentru a răspunde atât cerințelor strategice ale României, cât și celor mai înalte standarde internaționale.

Prin acest demers, Beretta propune o integrare solidă a României în Baza Industrială Europeană de Apărare, urmărind creșterea sustenabilă a capacităților locale fără a afecta autonomia națională de producție.

Modelul industrial avansat propus este în linie cu obiectivele UE privind competitivitatea, sustenabilitatea și coordonarea strategică în domeniul apărării”, se arată în comunicat.

Vă reamintim că în iunie 2019, statul român a semnat un memorandum cu compania italiană Beretta Holding în baza căruia Uzina Mecanică Plopeni din Prahova urma să înceapă să producă arme de asalt Beretta.

Ulterior, în decembrie 2020, ministrul Economiei de atunci, Virgil Popescu, anunța că societatea de stat Romarm va construi o fabrică de pistoale Beretta în comuna Șimian din Mehedinți.

Tot 2020, Romarm a câștigat o licitație pentru livrarea a 25.000 de pistoale Beretta, în valoare de circa 10 milioane euro, către Ministerul Afacerilor Interne.

În urma adjudecării acelui contract, conform legislației în vigoare, Romarm a căpătat obligația să realizeze și un contract de offset, cu investiții de 80% din valoarea achiziției publice într-o capacitate de producție în România.