Ca după bombardament: Cum a ajuns să arate parcarea unui bloc din Ploiești

Locatarii blocului 1E de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino din Ploiești, de la numărul 184, au parte, de mai bine de cinci ani, de o parcare aflată într-o stare avansată de degradare.

Gropile din asfalt s-au adâncit treptat de-a lungul anilor, iar reparațiile mașinilor au devenit tot mai costisitoare.

Blocul în cauză are 27 de apartamente, iar locatarii dețin aproximativ 40 de mașini. Cu toate că vorbim de o zonă aflată în apropierea centrului orașului, Primăria Ploiești nu a găsit bani pentru reabilitarea ei.

„Vă scriu în speranța ca mă puteți ajuta și cu ocazia de a face cunoscută această situație care persistă de ani de zile fără nicio rezolvare.

Parcarea blocului care arata ca după război de ani de zile și după toate sesizările făcute la Primăria acestui oraș primim doar răspunsuri evazive, ne spun întotdeauna ca nu au fonduri, însă pentru alte activități cu siguranță se găsesc.

Menționez ca suntem aproape de centrul orașului și toate parcările blocurilor sunt amenajate cu pavele, mai puțin aceasta.

De curând am aflat ca este posibil ca acest teren din fața blocului nici să nu mai fie proprietatea primăriei ci a altcuiva, însă este spațiul destinat al acestui bloc, dacă ceva ar apărea aici construit ca prin minune, noi nu am avea cum să ieșim din bloc.

Pe lângă toate acestea, costurile pentru reparațiile mașinilor din cauza gropilor adânci au început să ne depășească de atâta timp”, este sesizarea primită pe adresa redacției.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești cu privire la această situație.

