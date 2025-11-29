Cod galben de ploi în Prahova. Intervenții ale pompierilor

Prahova se află sub avertizare de cod galben de ploi până duminică, 30 noiembrie, la ora 14:00. Pompierii au intervenit în câteva situații pentru combaterea efectelor.

- Publicitate -

Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, pompierii militari prahoveni au fost solicitați să intervină, pe parcursul acestei zile, în cinci situații pentru evacuarea apei acumulate în beciurile unor gospodării din localitățile Urlați, Măneciu, Secăria și Pleașa.

De asemenea, a existat și o solicitare pentru degajarea unui copac căzut pe un autoturism în municipiul Ploiești, pe strada Cumpătul. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.