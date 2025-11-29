- Publicitate -
Cod galben de vreme rea în Prahova

Administrația Națională de  Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severă. Aceasta valabilă în perioada 29 noiembrie – 30 noiembrie, ora 14:00.

Potrivit ANM, în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București va ploua însemnat cantitativ.

Se vor acumula 20-30 l/mp și izolat peste 50 l/mp. În zonele înalte de munte, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și chiar ninsoare.

La Ploiești va ploua abundent sâmbătă și duminică Temperatura maximă nu va depăși 10 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 6 grade.

Luni, de 1 decembrie, vremea va fi în general închisă, dar șansele de precipitații sunt reduse.

