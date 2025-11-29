Criza apei din Prahova nu s-a încheiat. Reacția prefectului

Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, a anunțat printr-o postare pe pagina sa de Faceboook, stadiul crizei apei provocate de situația în care se află barajul Paltinul. Practic, lacul de acumulare este prea gol ca să poată furniza apa pentru localități și prea plin pentru efectuarea reparațiilor.

Astăzi, la ora 13.00 a avut loc o întâlnire de urgență cu reprezentanții tuturor autorităților implicate pentru remedierea furnizării de apă în cele 12 localități din Prahova.

„Am avut discuții în cursul acestei zile și cu ministrul Mediului, doamna Diana Buzoianu și am cerut clar soluții pe doua paliere: un termen clar si rapid dat de autoritățile responsabile privind reluarea furnizarii apei în localitățile afectate și amplasarea cuburilor cu apă potabilă pentru asigurarea urgențelor până la remediere.”, a transmis Daniel Nicodim în postarea de pe Facebook.

Filtrele la Barajul Paltinu au fost schimbate de către reprezentanții Apelor Române și cei ai Hidroelectrica și a început uzinarea cu un debit de cca 2m3/s.

În funcție de nivelul de turbiditate urmează să se analizeze posibilitatea de a trata apa.

„Menționez că este o situație generată de lucrările de reparații de la barajul Paltinu și de codul portocaliu”, a adăugat Prefectul de Prahova.

Acesta nu a precizat când va fi reluată furnizarea apei în localitățile afectate.