Trafic îngreunat pe Autostrada A3 București – Ploiești

Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe Autostrada A3, pe sensul București – Ploiești, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. Una dintre mașini a rămas imobilizată pe banda a doua.

Centrul Infotrafic a anunțat, vineri seară, că traficul rutier este îngreunat pe Autostrada A3, pe sensul București – Ploiești, după ce două autoturisme au intrat în coliziune.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, în urma coliziunii dintre două autoturisme, unul a rămas imobilizat pe a doua bandă pe Autostrada A3 pe sensul București – Ploiești, la kilometrul 27, în zona localității Moara Vlăsiei, județul Ilfov.

Se circulă dirijat pe prima bandă. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 20.00”, a precizat Centrul Infotrafic.