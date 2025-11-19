Poluare în Ploiești. Explicațiile lui Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu

Trafic blocat pe DN1, între Brașov și Predeal

trafic oprit

Circulația rutieră este oprită, miercuri dimineață, pe DN 1 Ploiești – Brașov, în zona localității Timișu de Jos, județul Brașov.  Un autoturism și o autoutilitară au intrat în coliziune. Două persoane au fost rănite, necesitând transportul la spital.

Centrul Infotrafic a anunțat, miercuri dimineață, că traficul rutier este oprit pe DN1 Ploiești – Brașov, în zona localității Timișu de Jos, ca urmare a unui accident rutier. Un autoturism și o autoutilitară au intrat în coliziune. În urma impactului, două persoane au fost rănite.

„La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie, iar în zona montană înaltă, sub formă de ninsoare.

Pentru reducerea riscului de implicare în accidente rutiere, sfătuim conducătorii auto să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să păstreze o distanță suficientă între autovehicule care să le permită oprirea în condiții de siguranță și să folosească frâna de motor pentru a încetini atunci când rulează pe un carosabil umed!”, precizează Centrul Infotrafic.

