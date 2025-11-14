Moloz în Dâmbu. Amenda primită de proprietara locuinței renovate

Polițiștii locali au amendat proprietara unei locuințe din Ploiești, care efectua lucrări de renovare. Motivul? Deșeurile rezultate au fost aruncate în albia pârâului Dâmbu.
În această dimineață, un ploieștean care a asistat la ”operațiunea” de aruncare a unor deșeiuri din construcții în albia pârâului Dîmbu a sunat la Poliția Locală.
Un echipaj al Poliției Locale Ploiești a identificat pe strada Pielari imobilul unde se efectuau lucrări de renovare, de unde au fost transportate, cu roaba, deșeurile depuse pe malul și în albia pârâului Dâmbu.
Potrivit unui comunicat al instituției, proprietara locuinței, o femeie de 62 de ani, a fost amendată cu 10.000 lei. În plus, pentru lipsa contractului de preluare a deșeurilor menajere cu operatorul de salubritate, femeia a mai fost amendată cu alți 2.000 lei.
Proprietara locuinței a mai fost obligată să ridice molozul și restul deșeurilor și să readucă terenul la starea inițială.
Reamintim că, în acest an, albia pârârului Dâmbu a fost ecologizată de Primăria Ploiești cu ajutorul deținuților.
Detalii aici: Ce primesc deținuții care fac curățenie pe Dâmbu