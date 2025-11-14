Emanații de gaze la o sondă istorică din Câmpina

Autoritățile din Câmpina sunt în alertă după ce o sondă abandonată de pe strada Orizontului din municipiu a început să emane gaze.

- Publicitate -

Ieri la Primăria Câmpina a avut loc ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Câmpina, convocată în urma apariției unor emanații de gaze în zona Străzii Orizontului, în apropierea sondei 152 SR.

Este vorba de o sondă săpată în anul 1908 și abandonată în 1974.

- Publicitate -

„În cadrul ședinței au fost analizate documentele oficiale transmise de OMV Petrom, precum și măsurătorile efectuate în ultimele zile în perimetrul vizat. Concentrațiile de gaze înregistrate au fost reduse, situându-se între 0% și 2,8%, iar specialiștii monitorizează constant evoluția acestora.

Până la demararea lucrărilor de închidere a sondei, care vor începe imediat după obținerea avizelor și autorizațiilor necesare din partea ANRE, au fost dispuse măsuri preventive pentru protejarea populației. O echipă de pompieri se află permanent în zonă, 24 de ore din 24, efectuând măsurători periodice ale concentrațiilor de gaze pentru a asigura o supraveghere continuă”, au transmis reprezentanții Primăriei Câmpina prin intermediul unui comunicat de presă.

„Comitetul Local pentru Situații de Urgență menține legătura permanentă cu reprezentanții OMV Petrom, cu furnizorii de utilități și cu toate instituțiile abilitate, astfel încât toate măsurile necesare să fie aplicate prompt și eficient.

- Publicitate -

Primăria Municipiului Câmpina va continua să informeze cetățenii pe măsura evoluției situației și a începerii lucrărilor de închidere a sondei. Rugăm locuitorii să rămână calmi și să aibă încredere că sunt luate toate măsurile necesare pentru siguranța lor”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Câmpina.