S-au săturat să aștepte primăria: și-au reparat singuri strada plină de noroi

Sătui sa aștepte investițiile promise ani la rând de primărie și de toți candidații care au râvnit la scaunul de primar al municipiului, ploieștenii din cartierul Mimiu au trecut singuri la treabă: au început să-și repare străzile.

- Publicitate -

Înarmați cu roabe și lopeți, aproximativ 15 bărbați au reușit în câteva ore, marți seara, să facă ce nu au reușit ultimii cinci primari ai municipiului: să împrăștie câteva mașini de pietriș pe străzi.

Ploile de la începutul acestei săptămâni au transformat strada Palanca din cartierul defavorizat Mimiu într-o adevărată mlaștină.

- Publicitate -

Aflați în imposibilitatea de a ieși din propriile curți sau de a-și duce copiii la școală, locuitorii de aici, pe banii lor, au cumpărat câteva basculante de pietriș și au trecut la treabă.

„Mai mult de cinci basculante au băgat. Era nenorocire. Nu puteam să ducem nici copiii la școală. Nu mai ținem minte nici noi de când ne promit că ne asfaltează. Au făcut lucrări la canalizare, dar le-au abandonat. Dacă nu facem noi nu are cine să facă”, ne-a declarat o femeie care locuiește în cartier.

Nu este pentru prima dată când locuitorii din Mimiu predau o lecție administrației locale: în 2023, chiar de 1 Mai, Ziua Muncii, au astupat gropile de pe strada Fierarilor.

- Publicitate -

Citește mai multe detalii aici: După ce Primăria Ploiești i-a lăsat baltă, locuitorii din Mimiu și-au astupat singuri gropile, de 1 Mai – VIDEO

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești cu privire la stadiul investițiilor în cartierul Mimiu.