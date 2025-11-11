Cum arată „regenerarea urbană” de la capătul străzii Mircea cel Bătrân

La capătul străzii Mircea cel Bătrân din Ploiești, acolo unde trebuia să se vadă, din octombrie, o zonă civilizată, asfaltată și cu trotuare noi, se vede altceva: un peisaj selenar, plin de cratere, bălți și nămol. Proiectul de „regenerare urbană” pare că a regenerat doar nervii ploieștenilor care locuiesc în zonă.

Imaginile surprinse luni la prânz, arată fidel realitatea. Le puteți urmări la finalul articolului.

Termenul de finalizare al lucrărilor, octombrie 2025, a trecut, dar șantierul arată de parcă ar fi început ieri. Canalizarea e la stadiul „aproape”, asfaltul lipsește cu desăvârșire, iar trotuarele… nici nu s-au „născut”.

Locuitorii s-au adaptat ca-n filmele de supraviețuire: ca să intre sau să iasă din curți fără să-și piardă pantofii în noroi, și-au improvizat poduri din scânduri, traverse și paleți, în speranța că nu vor fi luați de vreo viitură de la următoarea ploaie.

În mijlocul șantierului, echipa de lucru e prezentă. Un muncitor sprijină coada lopeții, altul mimează activitatea, iar ceilalți trei par să privească cu interes în așteptarea inspirației divine, sau a unei indicații clare despre ce ar trebui să facă.

La cum arată lucrurile acum, finalizarea lucrărilor în octombrie 2025 a fost doar o glumă bună. Poate, dacă avem noroc, capătul străzii Mircea cel Bătrân va fi cu adevărat „regenerat” în octombrie… 2026.