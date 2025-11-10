Alarmant: Număr tot mai mare de șoferi beți în trafic în Prahova 

Numărul șoferilor depistați la volan sub influența alcoolului a crescut alarmant în Prahova, în ultimele luni. Mai grav este că, unii dintre șoferii care se urcă beți la volan provoacă accidente rutiere.

Șoferi beți pe drumurile din Prahova

Totodată, sunt și cazuri în care persoane aflate sub influența alcoolului se urcă la volan deși au permise de conducere sau au dreptul de conducere suspendat.

Buletinele de presă emise zilnic de IPJ Prahova în ultimele luni conțin cel puțin 2-3 spețe în care sunt prezentați astfel de șoferi depistați pe drumurile naționale din județ sau în localități.

Beat la volan și fără permis de conducere

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 2 Ploiești, au dispus, la data de 8 noiembrie a.c., măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

În fapt, la aceeași dată, în jurul orei 17:10, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Podul Înalt.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 60 din municipiul București.

În urma verificărilor în bazele de date, a reieșit faptul că acesta avea dreptul de a conduce anulat.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

În cauză, cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptelor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Șofer cu alcoolemie de 1.11 mg/l pe DN1A

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, în timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu la data de 7 noiembrie a.c., au oprit pentru control un autovehicul care circula pe Drumul Național 1A, în localitatea Corlătești.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 44 de ani.

Întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Șofer cu alcoolemie de 1.62 mg/l în Ploiești

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, în timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, la data de 8 noiembrie a.c., au oprit pentru control un autovehicul care circula pe strada Ștrandului din municipiu.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 39 de ani, din municipiul Ploiești.

Întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Accident în Ploiești provocat de un șofer beat criță

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 8 noiembrie a.c., in jurul orelor 12:10, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din cercetările efectuate au constatat că un bărbat de 51 de ani a condus un autovehicul pe Șoseaua Vestului din municipiu și ar fi intrat în coliziune un stâlp de susținere a cablurilor electrice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Șofer cu alcoolemie de 1,01 în Ploiești

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, în timp ce desfășurau activități specifice de supraveghere și control al traficului rutier la data de 9 noiembrie a.c., în jurul orelor 01:43 au oprit pentru control un autovehicul care circula pe Bulevardul București din municipiu.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 39 de ani din comuna Olari.

Întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Accident în Vălenii de Munte provocat de un șofer beat și fără permis

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu la data de 8 noiembrie a.c., în jurul orelor 22:35, au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 102B, în orașul Vălenii de Munte.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat de 35 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 120B și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un tânăr de 19 ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că bărbatul de 35 de ani avea o concentrație de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că bărbatul în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost condus la unitatea medicală pentru prelevarea de mostre biologice.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptelor, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Beat la volan în Plopeni

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Plopeni, în timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu la data de 9 noiembrie a.c., au oprit pentru control un autovehicul care circula pe Drumul Județean 102.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 55 de ani, din comuna Aluniș.

Întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Beat la volan pe DN1A, în Corlătești

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, în timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu la data de 9 noiembrie a.c., în jurul orei 20:00 au oprit pentru control un autovehicul care circula pe Drumul Național 1A, în localitatea Corlătești.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 42 de ani.

Întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Fără permis depistat în trafic în Sinaia

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sinaia, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu la data de 9 noiembrie a.c., în jurul orei 00:20, au oprit pentru control un autoturism care circula pe Calea Moroieni din oraș.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un tânăr de 23 de ani din județul Dâmbovița.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că tânărul figurează cu exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.

