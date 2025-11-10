Peste 330 de apeluri la 112 în Prahova, în ultimele 48 de ore

Weekend plin de evenimente pentru autorități. În ultimele 48 de ore, la nivelul județului Prahova au fost înregistrate peste 330 de apeluri la 112.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică, intervenind operativ la peste 330 de evenimente semnalate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în acest weekend.

În domeniul siguranței rutiere, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni preventive și combative, context în care au fost constatate 12 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, astfel:

2 infracțiuni de conducere fără permis;

1 infracțiune de conducere cu permisul suspendat;

1 infracțiune de conducere cu permisul anulat;

8 infracțiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

De asemenea, au fost aplicate peste 150 de contravenții la regimul rutier, din care șase pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

„Având în vedere numărul îngrijorător de conducători auto depistați sub influența băuturilor alcoolice, reiterăm faptul că legislația în vigoare prevede toleranță zero față de aceste fapte, fie ele de natură contravențională sau penală.

Totodată, atragem atenția asupra modificărilor legislative în domeniul rutier, potrivit cărora persoanele care, aflându-se sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori nu dețin permis de conducere, produc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane vor fi supuși unor sancțiuni și pedepse stricte”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova luni dimineață.