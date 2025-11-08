Șoferi beți pe DN1A, scoși din trafic de polițiștii din Bălțești

Polițiștii secției Bălțești, din Prahova, au reușit, noaptea trecută, într-un interval de aproximativ trei ore, să scoată din trafic doi șoferi care puneau în pericol siguranță rutieră pe DN1A. Aceștia sunt cercetați penal pentru conducere sub influența alcoolului și riscă să ajungă după gratii.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălțești, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Național 1A, în localitatea Măgurele, în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 00:10, au oprit pentru control un autoturism.

În urma verificărilor efectuate, aceștia au identificat conducătorul auto, în persoana unui bărbat de 47 de ani, din localitatea Măgurele. Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Trei ore mai târziu, polițiștii din Bălțești, reveniți pe DN1A, în aceeași localitate, au oprit pentru un control de rutină un alt sofer. În urma verificărilor, aceștia au stabilit că respectivul conducător auto, un bărbat de 32 de ani, din localitatea Clinceni, județul Ilfov, consumase băuturi alcoolice înainte să se urce la volan.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În ambele cazuri au fost deschise dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Precizam faptul că, noaptea trecută, si polițiștii din Câmpina au depistat un șofer beat pe bulevardul Nicolae Bălcescu din localitate.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Măgureni, în cazul căruia etilotestul a indicat 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal.