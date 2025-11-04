Operațiunea Jupiter, ziua 2, noi percheziții

În această dimineață au loc noi percheziții în mai multe județe din țară, în cadrul operațiunii Jupiter 4, ziua 2. Prejudiciul este estimat la peste 20 de milioane de lei. VIDEO la finalul articolului.

- Publicitate -

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi se desfășoară 42 de acțiuni operative, în cadrul cărora au loc 211 de percheziții domiciliare, fiind puse în executare 68 mandate de aducere în mai multe județe ale țării.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracțiuni de falsificare de instrumente oficiale, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, violarea vieții private, abuz în serviciu, infracțiuni silvice, camătă, abuz de încredere, înșelăciune, furt calificat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

- Publicitate -

În cadrul operațiunii, accentul este pus și pe combaterea infracțiunilor silvice.

Vom reveni cu detalii.