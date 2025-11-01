Razie pe DN1, la Bărcănești și Breaza

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova desfășoară, sâmbătă seară, o acțiune cu forțe mărite pe DN1, pe raza localităților Bărcănești și Breaza – cartier Nistorești. Acțiunea are ca scop combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

Echipajele de poliție rutieră, potrivit IPJ Prahova, acționează pentru verificarea respectării regimului legal de viteză, dar și a consumului de alcool sau substanțe psihoactive la volan.

Totodată, polițiștii acționează pentru verificarea respectării regulilor privind prioritatea, depășirea și traversarea pietonală.

„Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reamintește conducătorilor auto importanța respectării normelor rutiere, adaptarea vitezei la condițiile de drum și menținerea unei conduite preventive, pentru ca drumurile județului să rămână sigure pentru toți participanții la trafic”, a precizat IPJ Prahova.