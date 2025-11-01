Accident la Raliul Argeșului. O mașină a căzut în râu

Accidentul s-a produs, sâmbătă, în timpul Raliului Argeșului, pe un traseu extrem de dificil. Un autoturism a lovit un parapet și a căzut în râu. Din fericire, echipajul a fost salvat la timp.

- Publicitate -

Accidentul rutier a avut loc în timpul competiței Raliul Argeșului. La un moment dat, într-o curbă, un autoturism a lovit un parapetul de protecție al unui pod și a căzut în râu.

Totul a avut loc în timpul unei probe speciale. Mașina aflată în competiție a fost avariată.

- Publicitate -

„Ocupantul locului trei de până acum, pilotul bulgar Martin Surilov, a avut parte de o ieșire în decor chiar pe finalul probei. Din fericire membrii echipajului au scăpat nevătămați.

Din cauza evenimentului petrecut cu echipajul bulgar, timpii obținuți de anumite echipaje sunt provizorii”, au anunțat organizatorii raliului.