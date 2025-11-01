- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident la Raliul Argeșului. O mașină a căzut în râu

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Accident
Foto cu caracter ilustrativ

Accidentul s-a produs, sâmbătă, în timpul Raliului Argeșului, pe un traseu extrem de dificil. Un autoturism a lovit un parapet și a căzut în râu. Din fericire, echipajul a fost salvat la timp.

- Publicitate -

Accidentul rutier a avut loc în timpul competiței Raliul Argeșului. La un moment dat, într-o curbă, un autoturism a lovit un parapetul de protecție al unui pod și a căzut în râu.

Totul a avut loc în timpul unei probe speciale. Mașina aflată în competiție a fost avariată.

- Publicitate -

„Ocupantul locului trei de până acum, pilotul bulgar Martin Surilov, a avut parte de o ieșire în decor chiar pe finalul probei. Din fericire membrii echipajului au scăpat nevătămați.

Din cauza evenimentului petrecut cu echipajul bulgar, timpii obținuți de anumite echipaje sunt provizorii”, au anunțat organizatorii raliului.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -