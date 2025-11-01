Operațiune de salvare a doi turiști în Masivul Bucegi

Doi turiști care au ignorat sfaturile salvamontiștilor au rămas blocați în zona Hornului Mălăiești din Masivul Bucegi. Salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov intervin pentru recuperarea celor doi turiști.

UPDATE: 18.00 – Salvamont Brașov a anunțat finalizarea acțiunii de salvare.

„Salvatorii montani din cadrul Salvamont Râșnov au avut parte de o intervenție dificilă, îngreunată de căderi de pietre și gheață provocate de dezgheț și de riscul ridicat de avalanșă”, a precizat Salvamont Brașov. Imagini la finalul textului.

Știre inițială

În cursul dimineții, salvatorii montani, din cadrul formați Râșnov, aflați în patrulare preventivă pe Valea Mălăiești, au întâlnit mai mulți turiști cărora le-au recomandat în mod expres să nu continue traseul, întrucât nu erau echipați corespunzător pentru zona alpină și condițiile de iarnă existente.

„Cu toate acestea, cei doi au ignorat sfaturile salvatorilor montani și au continuat ascensiunea, ajungând ulterior într-o zonă expusă, unde au rămas blocați fără niciun fel de echipament adecvat.

O echipă de prim răspuns se află în deplasare către locul indicat pentru evaluarea situației, iar o a doua echipă din cadrul Salvamont Râșnov se mobilizează în acest moment pentru a sprijini intervenția dacă situația o va impune.

Postarea nu are scopul de a critica sau instiga, ci de a atrage din nou atenția asupra pericolelor reale din zona montană. Dorim ca turiștii să conștientizeze că, în momentul în care ignoră recomandările salvatorilor montani și ale autorităților competente, se expun unor riscuri extraordinar de mari!”, a precizat Salvamont Brașov.

Imagini din timpul operațiunii de salvare

VIDEO sursă: Salvamont Brașov