Cât costă fructele de sezon în piețele din Ploiești

Toamna și-a făcut simțită prezența și în piețele din Ploiești. De la o zonă la alta, diferențele de preț pot fi chiar de câțiva lei pe kilogram, în funcție de marfă și de originea produselor.

Piața Aurora Vest

Aici, dovlecii pentru plăcintă se vând cu 5 lei/kilogram, un preț decent pentru cei care pregătesc deserturi de sezon.

Strugurii, însă, sunt vedetele: atât cei albi, cât și cei roșii se vând la prețuri care pornesc de la 6 lei și ajung chiar și la 15 lei/kilogram, în funcție de mărime și aspect.

Perele se mențin la cote ridicate, astfel costă 10, 12 sau chiar 15 lei/kilogram, în funcție de aspect, iar gutuile costă între 8 și 12 lei/kilogram.

Merele, cele mai accesibile fructe din piață, se găsesc la prețuri cuprinse între 7 și 8 lei/kilogram, în funcție de soi.

Piața Mihai Bravu

În această piață oferta rămâne modestă. Doar două tarabe deschise, așa cum am constatat și cu ocazia publicării altor articole.

Totuși, produsele sunt românești și de calitate, astfel: strugurii verzi se vând cu 14 lei/kilogram, perele românești cu 10 lei/kilogram, iar dovlecii rămân tot la 5 lei/kilogram.

Merele sunt printre cele mai convenabile, un kilogram de găsește la prețul de 6 lei.

Piața Halele Centrale

Aici, clienții pot găsi aproape orice fructe, însă prețurile variază semnificativ:

Strugurii albi costă între 10 și 12 lei/kilogram, iar cei roșii între 5 și 10 lei/kilogram, în funcție de soi.

Perele se vând la prețuri cuprinse între 8 și 20 lei/kilogram, în funcție de aspect, un record pentru această perioadă.

Gutuile, la rândul lor, costă 10 sau 15 lei/kilogram, în funcție de aspect și comercianți, iar merele între 5 și 10 lei/kilogram, cele Golden fiind cele mai scumpe.

Dovleacul plăcintar rămâne însă o alegere prietenoasă pentru buzunar, doar 4 lei/kilogram.

Piața Nord

În Nord, comercianții oferă o gamă variată de struguri: albi la prețuri cuprinse între 12 și 15 lei/kilogram, iar cei roșii între 8,5 și 12 lei/kilogram.

Pentru un kilogram de gutui, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar între 8 și 15 lei, în funcție de mărime.

Merele costă între 6 și 8 lei/kilogram, diferența fiind dată de proveniență, iar prețul perelor rămâne constant, în jur de 10–12 lei/kilogram.

Deși toamna rămâne sezonul cel mai bogat în fructe românești, ploieștenii simt din plin efectele scumpirilor din acest an.

Perele și gutuile sunt cele mai “prețioase” fructe din piață, iar dovleacul pare singurul care a rămas la un nivel rezonabil.

Pentru cei care vor să umple cămara pentru iarnă este important să compare ofertele între piețe.

