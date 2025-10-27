Scandal, duminică după-amiază, în blocul social de pe Rafinorilor

Un scandal a izbucnit, duminică după-amiază, în blocul social de pe strada Rafinorilor din Ploiești. Două persoane au fost sancționate cu amenzi de 500 de lei. La fața locului au intervenit polițiști locali, în cooperare cu lucrători ai Secției nr. 4 Poliție. Persoana bănuită de agresiune, potrivit Poliției Locale Ploiești, nu a fost găsită în zonă, cercetările fiind continuate de polițiștii Secției nr. 4 Poliție

Duminică, în jurul orei 16.30, polițiștii locali au fost solicitați să intervină pentru aplanarea unui scandal care a izbucnit în blocul social de pe strada Rafinorilor din Ploiești. Două persoane au fost sancționate contravențional cu amenzi de 500 de lei.

„Duminică, 26 octombrie 2025, în jurul orei 16.30, în urma unei sesizări primite prin Dispeceratul Poliției Locale Ploiești, echipajul de la Serviciul Intervenție Rapidă, împreună cu două patrule din cadrul Serviciului Ordine Publică, a intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit între mai multe persoane în fața căminului social situat pe strada Rafinorilor.

Polițiștii locali au legitimat șase persoane, dintre care două au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare de 500 lei fiecare, conform prevederilor art. 2, pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

Pentru o persoană găsită căzută la sol a fost solicitat un echipaj medical, aceasta primind îngrijiri de specialitate.

La fața locului au acționat polițiști locali, în cooperare cu lucrători ai Secției nr. 4 Poliție.

Totodată, s-a procedat la verificarea incintei imobilului social, însă persoana bănuită de agresiune nu a fost găsită în zonă, cercetările fiind continuate de polițiștii Secției nr. 4 Poliție”, a precizat Poliția Locală Ploiești.