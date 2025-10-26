Accident cu o victimă în zona Parcului Bucov

Un accident rutier în care au fost implicate două mașini și care s-a soldat cu rănirea unei persoane avut loc astăzi în zona Parcului Bucov de lângă Ploiești.

La data de 26 octombrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Dacia din comuna Bucov, în care au fost implicate două autovehicule.

În urma deplasării la fața locului, s-a constatat că un conducător auto de 49 de ani, care se deplasa din direcția Parcului „Constantin Stere” către DN1B ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 54 de ani, care circula regulamentar pe DJ237.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a unui pasager de 19 ani, care a fost transportat la spital pentru investigații medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate de către polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.